Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşü muhteşem oldu: Kerem ve Orkun geceye damga vurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, misafir ettiği Monako filelerini 2'si milli yıldızlarımızın ayağından gelen 3 gol ile havalandırırken 3-3 biten maçın sonucunda Monaco'yu eledi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de forma giydiği maçta Portekiz ekibi Benfica ile Fransa temsilcisi Monaco karşı karşıya geldi.
Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.İlk maçı 1-0 kazanan Benfica, Portekiz'de oynanan ve Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün gol attığı maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve son 16 turuna yükselen taraf oldu.
Benfica'nın gollerini 22'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu, 76'ncı dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 84'üncü dakikada Orkun Kökçü kaydetti.
Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve başarılı futboluyla dikkat çekip attığı gollerle takımını galibiyete taşıyan ancak uzun bir süredir oynadığı futbolla eleştirilen Milli yıldız gol orucunu Şampiyonlar Ligi'nde Monaco karşısında bozdu.