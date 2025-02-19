Benfica'da Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşü muhteşem oldu: Kerem ve Orkun geceye damga vurdu

Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi.İlk maçı 1-0 kazanan Benfica, Portekiz'de oynanan ve Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün gol attığı maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve son 16 turuna yükselen taraf oldu.