Fenerbahçeli Benzia'ya övgü dolu sözler
Fransa'da yayın yapan CNEWS muhabiri, Fenerbahçe'nin yeni transferi Yassine Benzia hakkında değerlendirmelerde bulundu..
Giuliano'nun takımdan gönderilmesi sonrası sarı lacivertli ekibin son transferi olarak dikkat çeken Yassine Benzia'yı Fransız haber sitesi CNEWS muhabiri Said El Abadi değerlendirdi.
El Abadi, Benzia'nın Fenerbahçe'ye transferinin sürpriz olduğunu ifade ederken, 23 yaşından sonra kariyerine belki de yeniden başlayacağını belirtti.
"Lyon döneminde Karim Benzema sonrasında takımın yıldızı olması bekleniyordu fakat o patlamayı yapamadı" diyen El Abadi, Benzia'nın Türkiye'deki kariyeri hakkında ise şu değerlendirmede bulundu: