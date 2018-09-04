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  3. 04 Eylül 2018 14:10

Fenerbahçeli Benzia'ya övgü dolu sözler

Fransa'da yayın yapan CNEWS muhabiri, Fenerbahçe'nin yeni transferi Yassine Benzia hakkında değerlendirmelerde bulundu..

Fenerbahçeli Benzia'ya övgü dolu sözler

Giuliano'nun takımdan gönderilmesi sonrası sarı lacivertli ekibin son transferi olarak dikkat çeken Yassine Benzia'yı Fransız haber sitesi CNEWS muhabiri Said El Abadi değerlendirdi.

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Fenerbahçeli Benzia'ya övgü dolu sözler

El Abadi, Benzia'nın Fenerbahçe'ye transferinin sürpriz olduğunu ifade ederken, 23 yaşından sonra kariyerine belki de yeniden başlayacağını belirtti.

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Fenerbahçeli Benzia'ya övgü dolu sözler

"Lyon döneminde Karim Benzema sonrasında takımın yıldızı olması bekleniyordu fakat o patlamayı yapamadı" diyen El Abadi, Benzia'nın Türkiye'deki kariyeri hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:

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Fenerbahçeli Benzia'ya övgü dolu sözler

"Süper Lig'de gerçek potansiyelini göstereceğine inanıyorum. Tekniği yüksek bir oyuncu ve ayaklarını çok iyi kullanıyor.

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