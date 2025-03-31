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Beşiktaş 17 yaşındaki 10 numaralı yıldızını bedelsiz kaybedebilir

U18 Milli Takımımızın ve Beşiktaş'ın 17 yaşındaki yıldızı Enes Çinemre için dünya devleri şimdiden sıraya girdi. Beşiktaş yönetimi eğer hızlı davranmazsa Enes Çinemre her an Beşiktaş'a bedelsiz olarak veda edebilir...

Kaynak: İHA
Beşiktaş 17 yaşındaki 10 numaralı yıldızını bedelsiz kaybedebilir - Resim: 1

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Enes Çinemre, U18 Milli Takımı ile Hırvatistan'da düzenlenen turnuvada gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekti.

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Beşiktaş 17 yaşındaki 10 numaralı yıldızını bedelsiz kaybedebilir - Resim: 2

U18 Milli Takımı'nın, Hırvatistan'da düzenlenen özel turnuvada Suudi Arabistan ve Romanya ile oynadığı müsabakalarda başarılı performans sergileyen ve asist yapan Enes Çinemre, Alman ekibi Bayern Münih ve Bundesliga takımları scoutlarının ilgi odağı oldu.

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Beşiktaş 17 yaşındaki 10 numaralı yıldızını bedelsiz kaybedebilir - Resim: 3

Kulüpler, turnuvada performansıyla dikkat çeken Çinemre'nin gelişim sürecini yakından takip edecek.

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Beşiktaş 17 yaşındaki 10 numaralı yıldızını bedelsiz kaybedebilir - Resim: 4

Beşiktaş’ta Serdal Adalı yönetimi sözleşme uzatmazsa genç futbolcu 30 Haziran 2025 itibarıyla istediği takıma bonservis bedeli olmadan imza atabilecek.

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