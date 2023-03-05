Beşiktaş 3 maç sonra 3 puana kavuştu

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisinden sonra Fatih Karagümrük ve Antalyaspor maçlarında sahadan beraberlik ile ayrılırken, Sivasspor ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada ise yenildi.



