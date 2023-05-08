Beşiktaş aradığı 10 numarayı ''bedavaya'' buldu
Spor Toto Süper Lig'te peş peşe aldığı galibiyetlerle ligin finali için heyecanı doruğa çıkaran ve matematiksel olarak zor da olsa şampiyonluk adayı durumuna geçen Beşiktaş yeni sezon için aradığı "10 numara" transferini buldu...
Kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih ve Porto gibi takımların formasını giydikten sonra son olarak Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan James Rodriguez, bu takımla yollarını ayırmıştı.
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Serbest durumda olan futbolcunun talipleri de artıyor.
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Takvim’in İspanyol AS’tan derlediği habere göre Beşiktaş'ın Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'i gündemine aldı.
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Haberde Beşiktaş'ın, Rodriguez ile görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, Kolombiyalı yıldızdan şimdilik olumlu bir yanıt alamadığı kaydedildi.
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