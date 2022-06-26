Beşiktaş aradığı forveti Süper Lig'te buldu! Anlaşma tamam!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş Michy Batshuayi'nin yerine aradığı forvetin ilkini Süper Lig'te buldu.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun son haftalarına doğru göreve getirilen teknik direktör Valerien Ismael, takımın yeni bir sistemle oynayacağını açıklamıştı. Siyah - beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı ise transferlerin Fransız çalıştırıcının istekleri doğrultusunda gerçekleşeceğini belirtmişti.
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Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezonda Kasımpaşa formasıyla etkili bir performans gösteren Jackson Muleka'nın transferinde sona yaklaştığı öğrenildi.
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Siyah - beyazlı kulübün, Standad Liege ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.
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Geçen sezonun devre arasında Standard Liege'den Kasımpaşa'ya 6 aylığına kiralık olarak gelen Muleka, 15 maçta 12 gol - 5 asistle oynamış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
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