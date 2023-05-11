Beşiktaş aradığı orta sahayı Rusya'da buldu
Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'teki tüm şampiyonluk hesaplarını değiştiren Beşiktaş yeni sezon için aradığı ortaya sahayı Rusya'da buldu. Dünyaca ünlü yıldızın menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Transferde adı Beşiktaş ile anılan Wilmar Barrios'un menajeri, Kolombiyalı futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
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Barrios'un menajeri, "Futbolda ve hayatta her şey olabilir" ifadelerini kullandı.
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Kolombiyalı futbolcunun menajeri Luis Felipe Posso, "Futbolda ve hayatta her şey olabilir. Wilmar, Zenit'te oynamaktan dolayı çok mutlu ama üst düzey bir takımdan teklif gelirse bunu düşünecektir" ifadelerini kullandı.
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Zenit ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro gösteriliyor.
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