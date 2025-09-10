  1. Anasayfa
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi!

Beşiktaş, Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.

Kaynak: İHA
Beşiktaş, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadro planlamasına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. 

Konuyla ilgili kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı’nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Gökhan Sazdağı’na Beşiktaş formasıyla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer verildi.

Sazdağı, geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla Trendyol Süper Lig’de 30 maçta görev yaparken, 5 asistlik katkı sağladı.

