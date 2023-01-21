Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor aynı ismin peşinde
Şenol Güneş yönetiminde yeniden Süper Lig'in zirvesine talip olmak için mücadele veren Beşiktaş, Delle Alli'nin alternatiflerini Türkiye'de ve İngiltere'de buldu. Ancak bu transfer girişimi Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasında geçecek...
Teknik direktör Şenol Güneş’in takımın başına geçmesiyle Süper Lig’de çıkış yakalayan Beşiktaş, yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş’in takımın başına geçmesiyle Süper Lig’deki performansını yükselten Beşiktaş’ta hedef transfer döneminde yapılacak transferlerle kadroyu güçlendirmek ve puan tablosunda üst sıralara tırmanmak.
Teknik direktör Şenol Güneş’in Delle Alli’nin performansından memnun olmaması sonucunda kadroya orta saha transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, ilk olarak Süper Lig’de Konyaspor formasıyla etkili performans gösteren Amir Hadziahmetoviç’i gündemine aldı.
Süper Lig’den Galatasaray’ın ve Trabzonspor’un da teklif yapığı Hadziahmetoviç için İngiltere Championship ekiplerinden Burnley’in de transfer etmek istediği iddia edildi.