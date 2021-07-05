Beşiktaş ile Fenerbahçe aynı ismin peşinde

41.9 milyon Euro bonservis ödendi Galatasaray, 2013 yılında Sporting Lizbon'dan 13 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli kanat oyuncusunu 2017 yılında 15 milyon Euro'ya Leipzig'e satmıştı. Bruma iki yıl sonra ise 12 milyon Euro'ya PSV Eindhoven'ın yolunu tutmuştu.