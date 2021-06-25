Beşiktaş istediği forveti bitiriyor! Müjdeli haber geldi
Beşiktaş ile son dönemde adı anılan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Brezilya basının haberine göre, 32 yaşındaki yıldız kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Costa'nın önümüzdeki hafta kesin kararını açıklayacağı belirtildi.
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Son olarak İspanyol ekibi Atletico Madrid'de sorma giyen Diego Costa'nın yaklaşık 6 aydır herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyor.
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Fanatik'in haberine göre; Diego Costa ile Beşiktaş'ın yanı sıra Benfica ve Wolverhampton ile Suudi Arabistan ve Katar ekipleri de ilgileniyor.
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