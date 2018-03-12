Beşiktaş kadroyu gençleştiriyor !
Şampiyonlar Ligi’nde en yüksek yaş ortalamasına sahip takım konumundaki Beşiktaş, kadroyu gençleştirmek için harekete geçti.
Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğun mücadelesini veren Beşiktaş, önümüzdeki sezondan itibaren takımın yaş ortalamasını düşürmek için kolları sıvadı.
(Güneş)
İLK HEDEF FERDİ KADIOĞLU
Beşiktaş'ın ilk hedefi, bir süredir temas halinde olunan Ferdi Kadıoğlu. Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki Ferdi, orta sahanın ortasında ve forvet arkasında oynayabiliyor. Scout ekibi tarafından sık sık izlenen ve yönetime "Kesinlikle alınmalı" raporu verilen Ferdi için girişimler başladı.
BABASI ŞENOL GÜNEŞ HAYRANI
Alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı formasını 30 kez giyen 1999 doğumlu Ferdi'nin ailesiyle dolaylı olarak görüşmeler yapıldı. Trabzonlu bir aile olan Kadıoğlu ailesi, çocuklarının Şenol Güneş'in elinde çok büyük bir futbolcuya dönüşebileceğini düşünüyor. Sözleşmesi 2021'e kadar uzatılan Ferdi için kulübü Nijmegen'le resmi bir temas kurulmadı. 1.5 milyon euro bonservisi gözden çıkaran yönetimin, Ajax'ın da ilgilendiği futbolcu için fiyatı yükseltmesi gerektiği öğrenildi.
AHMET DERBİYİ STATTA İZLEDİ
Başkan Fikret Orman'ın "3 sezondur FFP nedeniyle bonservisi elinde oyunculara yoğunlaştık. Artık yıllık ücreti düşük ama geleceği olan, genç isimlere yöneleceğiz" sözlerinin ardından transferi için devreye girilen diğer isim Almanya'da Braunschweig forması giyen Ahmet Canbaz. Hücuma dönük orta saha oyuncusu olan 19 yaşındaki Ahmet'in, Fenerbahçe maçını Vodafone Park'ta izlediği ve Beşiktaş formasının rüyalarını süslediği aktarıldı.