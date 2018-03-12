Beşiktaş kadroyu gençleştiriyor !

BABASI ŞENOL GÜNEŞ HAYRANI



Alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı formasını 30 kez giyen 1999 doğumlu Ferdi'nin ailesiyle dolaylı olarak görüşmeler yapıldı. Trabzonlu bir aile olan Kadıoğlu ailesi, çocuklarının Şenol Güneş'in elinde çok büyük bir futbolcuya dönüşebileceğini düşünüyor. Sözleşmesi 2021'e kadar uzatılan Ferdi için kulübü Nijmegen'le resmi bir temas kurulmadı. 1.5 milyon euro bonservisi gözden çıkaran yönetimin, Ajax'ın da ilgilendiği futbolcu için fiyatı yükseltmesi gerektiği öğrenildi.