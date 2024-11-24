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  4. Kartal kendi evinde çakıldı: Beşiktaş 2-0 önde götürdüğü maçı 4-2 kaybetti

Beşiktaş kendi evinde darmadağın oldu

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında kendi evinde Göztepe'yi ağırlayan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği mücadelede Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu ve Süper Lig’de galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Kaynak: İHA
Beşiktaş kendi evinde darmadağın oldu - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkarmış oldu. 

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Beşiktaş kendi evinde darmadağın oldu - Resim: 2

Karşılaşmanın ilk 9 dakikasında 2-0 öne geçen Kartal, İzmir ekibinin 12, 32 ve 82. ve 90+1. dakikalarındaki gollerine engel olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

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Beşiktaş kendi evinde darmadağın oldu - Resim: 3

Kartal, ligde oynadığı son 4 müsabakada Galatasaray’a 2-1, Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olurken Başakşehir ile de 0-0 berabere kaldı

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Beşiktaş kendi evinde darmadağın oldu - Resim: 4

. Siyah-beyazlılar son olarak da Göztepe’ye sahasında 4-2 mağlup olarak oynadığı son 4 lig mücadelesinde yalnızca 1 puan toplayabildi.

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