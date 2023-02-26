Beşiktaş, kendi sahasında Antalyaspor'a 2 puan bıraktı
Süper Lig'in 14. haftasında oynanması planlanan ancak, önce Taksim saldırısı, ardından deprem felaketi nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçından iki ekip de 1'er puanla ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında ertelenen maçta Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Vodafone Park'ta oynandı. Mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Beşiktaş - Antalyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ta Cenk Tosun, 90+7'de penaltı kaçırdı.
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Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 40, Antalyaspor 25 puana yükseldi.
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29. dakikada sağ taraftan Fernando’nun ortasında arka direkte Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.
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45+6. dakikada sol taraftan Redmond’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Salih arkaya indirdi. Kale önünde Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
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