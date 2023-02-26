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Beşiktaş, kendi sahasında Antalyaspor'a 2 puan bıraktı

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması planlanan ancak, önce Taksim saldırısı, ardından deprem felaketi nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçından iki ekip de 1'er puanla ayrıldı.

Beşiktaş, kendi sahasında Antalyaspor'a 2 puan bıraktı - Resim: 1

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında ertelenen maçta Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Vodafone Park'ta oynandı. Mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çaldı. Beşiktaş - Antalyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ta Cenk Tosun, 90+7'de penaltı kaçırdı.

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Beşiktaş, kendi sahasında Antalyaspor'a 2 puan bıraktı - Resim: 2

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 40, Antalyaspor 25 puana yükseldi.

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Beşiktaş, kendi sahasında Antalyaspor'a 2 puan bıraktı - Resim: 3

29. dakikada sağ taraftan Fernando’nun ortasında arka direkte Veysel Sarı’nın kafa vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

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Beşiktaş, kendi sahasında Antalyaspor'a 2 puan bıraktı - Resim: 4

45+6. dakikada sol taraftan Redmond’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Salih arkaya indirdi. Kale önünde Muleka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

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