Beşiktaş, Konyaspor'u evinde devirdi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, evinde ağırladığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş, Konyaspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan müsabaka saat 16.00’da başladı. Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Sağlam’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Ali Can Alp üstlendi.
Siyah-beyazlılar karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile 11'iyle başladı. Konuk ekip ise Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Emmanuel Boateng, Riechedly Bazoer, Danijel Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan ve Blaz Kramer ilk 11’iyle sahaya dizildi.
Maça iki takım da kontrollü başladı. 22’nci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol kanattan Masuaku’nun ceza sahası içine yaptığı orta savunmadan sekerek arka direkte Semih Kılıçsoy’un önünde kaldı. Altıpasa yakın noktada sağ çaprazda topu kontrol eden Semih’in sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak az farkla kornere gitti. Pozisyonun devamında 24’üncü dakikada Masuaku’nun kullandığı kornerde kaleci Slowik’in parmaklarıyla uzaklaştırmak istediği top arka direkte Immobile’nin önüne düştü. İtalyan oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 28’inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Rafa Silva’dan aldığı pasla hafif sol iç kulvardan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, savunmada Boranijasevic’in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Kadir Sağlam tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. 30’uncu dakikada topu başına gelen Immobile, meşin yuvarlağı kaleciyle ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. 34’üncü dakikada Gedson Fernandes, orta alandan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar sokuldu. Kaleyi cepheden gören noktada pasını Immobile’ye aktaran Gedson’un İtalyan oyuncudan topu geri alır almaz ceza yayının içinde yerden şutunu kaleci kontrol etti. 45+2’nci dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Savunmadan çıkarken Aleksic’in uzun pasında araya giren Muçi, topu alır almaz ceza sahası içindeki Rafa Silva’ya aktardı. Kaleci Slowik ile karşı karşıya kalan Portekizli oyuncunun yerden şutunda top ağlarla buluştu: 2-0. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
56’ncı dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan Guilherme’nin ortası savunmadan sekti ve Aleksic ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlağı önünde buldu. Aleksic’in içeriye çevirmek istediği topu kaleci Mert Günok uçarak ayaklarıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Kramer’in kafayla şutu savunmadan dönerken Yusuf Erdoğan’ın tamamlamak istediği top kalecide kaldı. 63’üncü dakikada kontratakta Rafa Silva’nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muçi’nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. 90’ıncı dakikada Beşiktaş net gol fırsatından yararlanamadı. Sağ kanattan Immobile’nin pasıyla ceza sahasına giren Onur Bulut’un şutunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çeldi. Kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen boş durumdaki Ndour’un şutunda Slowik bir kez daha gole izin vermedi. Müsabakayı Beşiktaş 2-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.