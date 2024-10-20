Beşiktaş, Konyaspor'u evinde devirdi

Maça iki takım da kontrollü başladı. 22’nci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol kanattan Masuaku’nun ceza sahası içine yaptığı orta savunmadan sekerek arka direkte Semih Kılıçsoy’un önünde kaldı. Altıpasa yakın noktada sağ çaprazda topu kontrol eden Semih’in sert şutunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak az farkla kornere gitti. Pozisyonun devamında 24’üncü dakikada Masuaku’nun kullandığı kornerde kaleci Slowik’in parmaklarıyla uzaklaştırmak istediği top arka direkte Immobile’nin önüne düştü. İtalyan oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 28’inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Rafa Silva’dan aldığı pasla hafif sol iç kulvardan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, savunmada Boranijasevic’in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Kadir Sağlam tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. 30’uncu dakikada topu başına gelen Immobile, meşin yuvarlağı kaleciyle ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. 34’üncü dakikada Gedson Fernandes, orta alandan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar sokuldu. Kaleyi cepheden gören noktada pasını Immobile’ye aktaran Gedson’un İtalyan oyuncudan topu geri alır almaz ceza yayının içinde yerden şutunu kaleci kontrol etti. 45+2’nci dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Savunmadan çıkarken Aleksic’in uzun pasında araya giren Muçi, topu alır almaz ceza sahası içindeki Rafa Silva’ya aktardı. Kaleci Slowik ile karşı karşıya kalan Portekizli oyuncunun yerden şutunda top ağlarla buluştu: 2-0. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.