Beşiktaş namağlup devam: Giovanni van Bronckhorst'dan bir ilk

İtalyan golcü Immobile, bu golle birlikte 8. maçında 8. golünü attı.

Süper Lig’de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli futbolcunun UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde de 2 müsabakada 2 golü bulunuyor.

Immobile, ayrıca Galatasaray ile oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde de ağları 2 kez sarsmayı başardı.