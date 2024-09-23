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Beşiktaş namağlup devam: Giovanni van Bronckhorst'dan bir ilk

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Nevio Scala'dan sonra bir ilki başardı ve Süper Lig'de iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Kaynak: İHA
Beşiktaş namağlup devam: Giovanni van Bronckhorst'dan bir ilk - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 20. dakikada Milot Rashica ve 90’da Immobile’den geldi. 

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Beşiktaş namağlup devam: Giovanni van Bronckhorst'dan bir ilk - Resim: 2

İtalyan golcü Immobile, bu golle birlikte 8. maçında 8. golünü attı.
Süper Lig’de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli futbolcunun UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde de 2 müsabakada 2 golü bulunuyor.
Immobile, ayrıca Galatasaray ile oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde de ağları 2 kez sarsmayı başardı.

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Beşiktaş namağlup devam: Giovanni van Bronckhorst'dan bir ilk - Resim: 3

Siyah-beyazlıların Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da bu sonuçla adını siyah-beyazlıların tarihine yazdırmayı başardı. van Bronckhorst, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlı takımın başında olan İtalyan teknik adam Nevio Scala'dan sonra ligde iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu

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Beşiktaş namağlup devam: Giovanni van Bronckhorst'dan bir ilk - Resim: 4

Siyah-beyazlılar böylelikle bu sezon iç sahada çıktığı 4. maçından da 3 puanla ayrılmayı başardı. Kartal, bu süreçte Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2, Sivasspor’u 2-0 ve Eyüpspor’u 2-1'lk skorla yendi. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı FC Lugano’yu da 5-1’lik skorla geçti.

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