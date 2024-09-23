Beşiktaş namağlup devam: Giovanni van Bronckhorst'dan bir ilk
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Nevio Scala'dan sonra bir ilki başardı ve Süper Lig'de iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 20. dakikada Milot Rashica ve 90’da Immobile’den geldi.
İtalyan golcü Immobile, bu golle birlikte 8. maçında 8. golünü attı.
Süper Lig’de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli futbolcunun UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde de 2 müsabakada 2 golü bulunuyor.
Immobile, ayrıca Galatasaray ile oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde de ağları 2 kez sarsmayı başardı.
Siyah-beyazlıların Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da bu sonuçla adını siyah-beyazlıların tarihine yazdırmayı başardı. van Bronckhorst, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlı takımın başında olan İtalyan teknik adam Nevio Scala'dan sonra ligde iç sahada ilk 3 maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu
Siyah-beyazlılar böylelikle bu sezon iç sahada çıktığı 4. maçından da 3 puanla ayrılmayı başardı. Kartal, bu süreçte Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-2, Sivasspor’u 2-0 ve Eyüpspor’u 2-1'lk skorla yendi. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı FC Lugano’yu da 5-1’lik skorla geçti.