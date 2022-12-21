Beşiktaş, sürpriz 2 transfer için atağa kalktı
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetimin gündeminde Şenol Güneş'in listesindeki 2 isim var.
Arsenal'de forma yarışında geri kalan Elneny, Türkiye'ye dönmeye ve yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye olumlu bakıyor.
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Bu doğrultuda Mısırlı yıldızın menajeriyle de temas kuran idareciler olumlu geri dönüş aldı.
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Kayserispor formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından A Milli Takım’a yükselen Onur Bulut, kulübüyle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istemiyor.
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İç Anadolu ekibinin seçilen yeni yönetiminin kontrat konusunda ikna etmeye çalıştığı tecrübeli sağ bek, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş’tan haber bekliyor.
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