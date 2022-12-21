  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Beşiktaş, sürpriz 2 transfer için atağa kalktı

Beşiktaş, sürpriz 2 transfer için atağa kalktı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetimin gündeminde Şenol Güneş'in listesindeki 2 isim var.

Beşiktaş, sürpriz 2 transfer için atağa kalktı - Resim: 1

 Arsenal'de forma yarışında geri kalan Elneny, Türkiye'ye dönmeye ve yeniden siyah-beyazlı formayı giymeye olumlu bakıyor.

1 / 11
Beşiktaş, sürpriz 2 transfer için atağa kalktı - Resim: 2

Bu doğrultuda Mısırlı yıldızın menajeriyle de temas kuran idareciler olumlu geri dönüş aldı.

2 / 11
Beşiktaş, sürpriz 2 transfer için atağa kalktı - Resim: 3

Kayserispor formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından A Milli Takım’a yükselen Onur Bulut, kulübüyle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istemiyor.

3 / 11
Beşiktaş, sürpriz 2 transfer için atağa kalktı - Resim: 4

İç Anadolu ekibinin seçilen yeni yönetiminin kontrat konusunda ikna etmeye çalıştığı tecrübeli sağ bek, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş’tan haber bekliyor.

4 / 11