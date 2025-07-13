Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Orkun Kökçü artık Beşiktaş'ta...
Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı milli futbolcu Orkun Kökçü, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılarla 5 yıllık sözleşme imzalayan Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a maliyeti de belli oldu
Yeni sezon transfer çalışmalarına sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ile anlaştı.
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Kökçü ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirdi.
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Hollanda'dan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Orkun Kökçü'yü siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.
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Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kökçü, taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.
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