Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son maçında deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.
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Beşiktaş, 10. dakikada Keny Arroyo ile öne geçti. Antalyaspor, bu gole 64. dakikada Deni Milosevic ile cevap verdi. Beşiktaş, Rafa Silva'nın 76. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.
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YENİ TRANSFER GOLLE BULUŞTU
Beşiktaş'ta 10. dakikada fileleri havalandıran yeni transfer Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
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Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 9 puana yükseldi. Gruptaki tüm maçlarını kazanan Beşiktaş, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Antalyaspor, 3 puanla turnuvaya veda etti.
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