Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı

Beşiktaş, 21. dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. Lugano, 34. dakikada Bislimi ile eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Beşiktaş 52. dakikada Gedsn Fernandes ile 2-1 öne geçti. Siyah beyazlı takım, Al-Musrati'nin 55. dakikada kaydettiği gol ile farkı 2'ye çıkardı. Lugano bu gole 1 dakika sonra Steffen ile yanıt verdi ve farkı 1'e indirdi. 63. dakikada ev sahibi ekip Paulista'nın kendi kalesine kaydetti golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücade 3-3 sona erdi.