Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı
UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında deplasmanda Lugano ile karşılaştı. Stockhorn Arena'da oynanan maç 3-3 sona erdi.
Beşiktaş, 21. dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. Lugano, 34. dakikada Bislimi ile eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Beşiktaş 52. dakikada Gedsn Fernandes ile 2-1 öne geçti. Siyah beyazlı takım, Al-Musrati'nin 55. dakikada kaydettiği gol ile farkı 2'ye çıkardı. Lugano bu gole 1 dakika sonra Steffen ile yanıt verdi ve farkı 1'e indirdi. 63. dakikada ev sahibi ekip Paulista'nın kendi kalesine kaydetti golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücade 3-3 sona erdi.
Rakip fileleri 2 kez havalandıran Gedson Fernandes, Avrupa kupalarında 2018'den sonra ilk defa rakip fileleri havalandırdı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya arka direkte Aliseda’nın vuruşunda kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı Paulista, kale çizgisinin hemen önünden çıkardı. Pozisyonun devamında boşta kalan topu kaleci Mert Günok kontrol etti.
20. dakikada Steffen’in ceza yayından savunma arkasına pasında topla buluşan Vladi’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.
21. dakikada Paulista’nın uzun pasında sol tarafta Gedson Fernandes topla buluştu. Ceza sahasına giren Gedson’un sol çaprazdan yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
34. dakikada sağ tarafta topla buluşan Zanotti’nin ceza sahası içine aktardığı pasta Bislimi’nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1