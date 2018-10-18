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  3. 18 Ekim 2018 14:20

Beşiktaş ve Galatasaray Origi için savaşıyor !

Beşiktaş ve Galatasaray, Liverpool'da forma giyen Divock Origi için savaşıyor.

Beşiktaş ve Galatasaray Origi için savaşıyor !

Liverpool'un Belçikalı golcüsü Divock Origi'nin devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

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Beşiktaş ve Galatasaray Origi için savaşıyor !

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'da kadroya giremeyen 23 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Beşiktaş ve Galatasaray Origi için savaşıyor !

TeamTalk adlı İngiliz futbol sitesi, adı Galatasaray ile de anılan Origi'nin transferi için Beşiktaş'ın da devreye girdiğini yazdı.

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Beşiktaş ve Galatasaray Origi için savaşıyor !

Haberde Origi'nin Liverpool'un ezeli rakibi Everton'ın da istediği ancak "Kırmızılılar"ın buna izin vermeyeceği belirtildi.

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