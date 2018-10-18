Beşiktaş ve Galatasaray Origi için savaşıyor !
Beşiktaş ve Galatasaray, Liverpool'da forma giyen Divock Origi için savaşıyor.
Liverpool'un Belçikalı golcüsü Divock Origi'nin devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.
Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'da kadroya giremeyen 23 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
TeamTalk adlı İngiliz futbol sitesi, adı Galatasaray ile de anılan Origi'nin transferi için Beşiktaş'ın da devreye girdiğini yazdı.