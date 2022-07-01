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Beşiktaş yıldızına kavuşuyor!

Beşiktaş'ın 2016-2017 Süper Lig sezonunda yaşadığı şampiyonluğa 20 gol ile katkıda bulunan ve daha sonra Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönüyor.

Beşiktaş yıldızına kavuşuyor! - Resim: 1

Beşiktaş formasıyla attığı 20 gol ile 2016-2017 Süper Lig şampiyonluğuna katkı sağlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı gol ile tanınan Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor.

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Beşiktaş yıldızına kavuşuyor! - Resim: 2

31 yaşındaki "Tosun Paşa" lakaplı golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 145 maçta toplam 67 gol attı.

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Beşiktaş yıldızına kavuşuyor! - Resim: 3

Everton'da 61 maçta 11 gol atan ve 6 asist kaydeden Cenk Tosun, yıllık 1.5 milyon Euro maaş ile Beşiktaş'a geri dönüyor.

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Beşiktaş yıldızına kavuşuyor! - Resim: 4

TRT Spor'un haberine göre, sözleşme 1+1 yıl olarak imzalandı.

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