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  3. 22 Kasım 2020 21:46

Beşiktaş'ta Aboubakar şov sürüyor

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Kamerun formasıyla Mozambik karşısındaki 2 maçta 3 gollük performans ortaya koyarak milli takımından moralli dönen Aboubakar, şovuna Beşiktaş’ta da devam etti. Yıldız futbolcu, Başakşehir karşısında takımının 3. sayısını kaydetti.

Beşiktaş'ta Aboubakar şov sürüyor

Yeni sezon itibariyle Beşiktaş formasıyla ikinci macerasına başlayan Vincent Aboubakar, 5 karşılaşmada 1 gollük performans sergileyerek beklentilerin altında kalmıştı.

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Beşiktaş'ta Aboubakar şov sürüyor

 Milli arada ülkesi Kamerun’un yolunu tutan tecrübeli futbolcu, şov yapmıştı. 

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Beşiktaş'ta Aboubakar şov sürüyor

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Kamerun’un Mozambik’le karşı karşıya geldiği 2 maçta 3 gol kaydederek ülkesinden moralli dönen Aboubakar, dün de durmadı...

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Beşiktaş'ta Aboubakar şov sürüyor

 Başakşehir karşılaşmasına ilk 11’de başlayan yıldız isim, oyunun 72. dakikasında attığı golle takımının 3. sayısına imza attı. 

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