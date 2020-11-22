Beşiktaş'ta Aboubakar şov sürüyor
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Kamerun formasıyla Mozambik karşısındaki 2 maçta 3 gollük performans ortaya koyarak milli takımından moralli dönen Aboubakar, şovuna Beşiktaş’ta da devam etti. Yıldız futbolcu, Başakşehir karşısında takımının 3. sayısını kaydetti.
Yeni sezon itibariyle Beşiktaş formasıyla ikinci macerasına başlayan Vincent Aboubakar, 5 karşılaşmada 1 gollük performans sergileyerek beklentilerin altında kalmıştı.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Kamerun’un Mozambik’le karşı karşıya geldiği 2 maçta 3 gol kaydederek ülkesinden moralli dönen Aboubakar, dün de durmadı...