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  3. 22 Ekim 2020 10:21

Beşiktaş'ta Mensah krizi!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mensah transferinde hiç olmadık bir gelişme yaşandı. Portekiz takımlarından Guimaraes, siyah-beyazlı kulüpten yetiştirme bedeli istedi.

Beşiktaş'ta Mensah krizi!

İspanyol ekibi Atletico Madrid, 2015 yılında 6.5 milyon Euro'ya satın aldığı Bernard Mensah'ı 1 gün sonra bedelsiz olarak İspanyol temsilcisi Getafe'ye kiraladı.

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Beşiktaş'ta Mensah krizi!

Ancak transferden doğan 1.5 milyon Euro'luk ödemeyi 1 hafta içinde yapmadı. Mensah dosyası FIFA'lık oldu.  

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Beşiktaş'ta Mensah krizi!

A.Madrid, bunun üzerine Mensah'ı Getafe'den Guimaraes'e geri verdi. Sonra Kasımpaşa'ya gönderdi. Son olarak Kayseri'ye kiralayıp sattı. Ancak haklarının yüzde 50'si Atletico'daydı.

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Beşiktaş'ta Mensah krizi!

İspanyol medyasına göre Mensah'ın yüzde 50 hakkı Atletico'da değil Guimaraes'te. Yüzde 50 bonservis haklarının kendinde olduğunu iddia eden Guimaraes, Beşiktaş'tan para talep ediyor. (Takvim)     

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