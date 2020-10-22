Beşiktaş'ta Mensah krizi!
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mensah transferinde hiç olmadık bir gelişme yaşandı. Portekiz takımlarından Guimaraes, siyah-beyazlı kulüpten yetiştirme bedeli istedi.
İspanyol ekibi Atletico Madrid, 2015 yılında 6.5 milyon Euro'ya satın aldığı Bernard Mensah'ı 1 gün sonra bedelsiz olarak İspanyol temsilcisi Getafe'ye kiraladı.
Ancak transferden doğan 1.5 milyon Euro'luk ödemeyi 1 hafta içinde yapmadı. Mensah dosyası FIFA'lık oldu.
A.Madrid, bunun üzerine Mensah'ı Getafe'den Guimaraes'e geri verdi. Sonra Kasımpaşa'ya gönderdi. Son olarak Kayseri'ye kiralayıp sattı. Ancak haklarının yüzde 50'si Atletico'daydı.