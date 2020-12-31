Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü

Sezon başında genç oyuncularla yapılanan Beşiktaş, liderin bir puan arkasında ikinci sırada 2020 yılını bitirdi. Sergen Yalçın'ın kurduğu sistem başarıyla işledi. Transfer çalışmalarını sürdüren yönetim hedefe dünya yıldızı Mario Mandzukic'i koydu. Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın yıldız oyuncuyla görüşmelere başladığı açıklandı. Daha önce Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan Mandzukic, şimdiden Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı. Son dakika gelişmelerini A Spor muhabiri Sercan Dikme anlattı...