Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi güzel haber!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken Siyah-Beyazlı ekibin golcüsü Tammy Abraham'dan da güzel haber geldi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
Omuz sakatlığı geçiren ve dün yapılan idmana katılmayan Tammy Abraham, Galatasaray derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesinde 4 oyuncunun tedavilerine devam ediliyor. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı süren Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek.
Öte yandan, dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacakları son kontrollerinin ardından belli olacak.