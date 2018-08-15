Beşiktaş'a kaleci transferinde Napoli engeli!
Fabri'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'ın yolunu tutmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş ile ismi anılan file bekçilerinin neredeyse tamamının Napoli tarafından da transfer edilmek istendiği ortaya çıktı.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda; "Ospina transferi için Arsenal ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu transferi muhtemelen gerçekleştireceğiz. Ancak anlaşamazsak Ochoa, Mignolet veya Tataruşanu isimlerinden birine yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.
Ospina, Ochoa, Mignolet, Tataruşanu isimlerinin tamamı geride bıraktığımız günler içinde hem Dünya hem de Türk basını tarafından Beşiktaş'a yazılmıştı.