Beşiktaş'a kaleci transferinde Napoli engeli!

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda; "Ospina transferi için Arsenal ile görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu transferi muhtemelen gerçekleştireceğiz. Ancak anlaşamazsak Ochoa, Mignolet veya Tataruşanu isimlerinden birine yöneleceğiz." ifadelerini kullandı.

