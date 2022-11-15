Beşiktaş'a ''yıldız'' yağacak! İşte Şenol Güneş'in transfer listesi
Süper Lig'te zirveye yeniden ortak olmak için kolları sıvayan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlı takımın yeni teknik patronu Şenol Güneş, 3 isimlik transfer listesini yönetime verdi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki o 3 yıldız isim...
Valérien Ismaël ile olan teknik direktörlük anlaşmasını feshederek Beşiktaş'ı 2 yıl üst üste şampiyon yapan Şenol Güneş'i göreve getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.
Kara Kartal, devre arasını oldukça hareketli bir şekilde geçirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, takımın savunma hattındaki memnuniyetsizliğini sık sık dile getirirken yönetime 3 oyunculuk bir rapor sunmuştu.
Özellikle stoper hattına bir isim talep eden, Rachid Ghezzal’ın da sakatlığı sebebiyle 3 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle bu bölgeye de bir oyuncu alınmasını talep eden Güneş, ek olarak bir de orta saha alınmasını bekliyor.
Stoper hattı için Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar forması giyen Bruno Martins Indi’yi ilk hedef olarak belirleyen yönetim, devre arasında Welinton’u yollayıp 30 yaşındaki stoperi almak istiyor.