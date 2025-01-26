Beşiktaş'ın deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 32'ye yükselten Beşiktaş 6. sırada kalırken, 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Antalyaspor 22 puana ulaştı.
Dış sahada istediği sonuçları alamayan Kartal'ın bu sonuçla Süper Lig'de deplasmandaki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Beşiktaş, ligde deplasmanda son 3 puanını, 7. haftada Kayserispor’a karşı elde etmişti.
Karşılaşmadan dakikalar | Antalyaspor 1-1 Beşiktaş
91' Sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan Immobile, kalabalık içerisinde Rafa Silva'ya çıkartmak istedi fakat top Antalyaspor'da kaldı.
87' Antalyaspor'da Bahadır Öztürk yerine Thalisson oyunda.
85' GOL | Sağ kanattan yapılan ortada son çizgiden topu çeviren Sander van de Streek'in attığı Erdal'ın önünde kaldı. Erdal'ın yakın köşeye aşırtma vuruşuyla top ağlara gitti.
83' TEHLİKELİ ATAK! Sağ kanattan yapılan ortada Gaich'ın kafa vuruşunu Mert Günok kurtardı.
79' GOL | Gedson'un ara pasında sağ kanada doğru açılan topu kontrol eden Immobile, içeri doğru ortayı kesti. Rafa Silva kafayla topu boş kaleye gönderdi.
77' Mario'nun sol kanattan içeriye doğru aşırtma pasa Immobile direkt vurmak istedi fakat topa dokunamadı.
72' Erdal Rakip, kendi kazandığı topta merkeze doğru sokulup ceza sahası dışından şutu çekti fakat şut üstten auta gitti.
70' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu yerine Baktiyor Zaynutdinov oyunda.
68' Beşiktaş'ta Milot Rashica yerine Joao Mario oyunda.
64' Antalyaspor'un çıktığı kontra atakta Sander van de Streek'in pasını Masuaku araya girerek kesti. Top Beşiktaş'ta.