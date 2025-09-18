Beşiktaş'ın eski gol makinesi kulüpsüz kaldı! Yeni takımı şaşırttı
Bir dönem Beşiktaş'ta fırtınalar estiren Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar, mayıs ayında Hatayspor ile yollarını ayırmıştı. Külüpsüz kalan Aboubakar'ın İran Pro Ligi'ne transfer olması bekleniyor.
Kamerun basınından ActuCameroun’un haberine göre, 34 yaşındaki golcü oyuncunun İran Pro Ligi ekiplerinden Esteghlal FC ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
Aboubakar’ın güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.
Kariyerinde Beşiktaş formasıyla 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 5 kupa kaldıran Aboubakar, siyah-beyazlılarda en parlak dönemlerini yaşamıştı.
