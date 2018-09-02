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  3. 02 Eylül 2018 14:00

Ahmet Dursun 40 yaşında futbola döndü !

Eski Beşiktaşlı futbolcu Ahmet Dursun, 40 yaşında Tokatspor'la sözleşme imzaladı.

Ahmet Dursun 40 yaşında futbola döndü !

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, 2014 yılında futbol hayatına nokta koyan 40 yaşındaki eski milli futbolcu Ahmet Dursun ile sözleşme imzaladı.

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Ahmet Dursun 40 yaşında futbola döndü !

Bu yıl Tokatspor'da yapılan kongrede yönetim kuruluna seçilen, ardından takımın sportif direktörü olarak görev yapmaya başlayan eski milli futbolcu Ahmet Dursun, transfer sezonunun bitimine dakikalar kala Tokatspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.


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Ahmet Dursun 40 yaşında futbola döndü !

2014 yılında futbol hayatını noktalayan 40 yaşındaki futbolcunun imza törenine Tokatspor Başkanı Ufuk Akçay da katıldı.

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Ahmet Dursun 40 yaşında futbola döndü !

Dursun, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde adından çokca söz ettirmiş kısa süre içerisinden taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

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