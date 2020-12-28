Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a sürpriz talip
Beşiktaş'ta Aboubakar, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'un transfer listesine girdi. Yeşil-Beyazlılar, Kamerunlu forveti ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
Portekiz ekibi Porto’dan sezon başında takıma kazandırılan Vincent Aboubakar, tutuk başladığı Beşiktaş’taki ikinci macerasında son haftalarda farkını fazlasıyla hissettiriyor.
Son 5 karşılaşmada attığı 7 golle flaş bir çıkışa imza atan 28 yaşındaki futbolcu, sezon genelinde ise 8 sayıya ulaşarak krallık yarışında zirvede bulunuyor.
Yıldız futbolcunun takımla kısa süre içerisinde yakaladığı uyum ve başarı, ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.