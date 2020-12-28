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  3. 28 Aralık 2020 00:16

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a sürpriz talip

Beşiktaş'ta Aboubakar, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'un transfer listesine girdi. Yeşil-Beyazlılar, Kamerunlu forveti ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a sürpriz talip

Portekiz ekibi Porto’dan sezon başında takıma kazandırılan Vincent Aboubakar, tutuk başladığı Beşiktaş’taki ikinci macerasında son haftalarda farkını fazlasıyla hissettiriyor.

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Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a sürpriz talip

Son 5 karşılaşmada attığı 7 golle flaş bir çıkışa imza atan 28 yaşındaki futbolcu, sezon genelinde ise 8 sayıya ulaşarak krallık yarışında zirvede bulunuyor.

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Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a sürpriz talip

Yıldız futbolcunun takımla kısa süre içerisinde yakaladığı uyum ve başarı, ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. 

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Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'a sürpriz talip

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un, Beşiktaş’ın deneyimli golcüsü Vincent Aboubakar için şimdiden girişimlerde bulunduğu bildirildi.

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