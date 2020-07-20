Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan transfer sözleri
Süper Lig ekibi Başakşehir'de forma giyen Elia'nın adı kısa süre önce Beşiktaş ile anılıyordu. Yıldız futbolcu, ülkesinin basınına verdiği röportajda geleceğine ilişkin konuştu.
Süper Lig ekibi Başakşehir'de forma giyen Elia'nın adı kısa süre önce Beşiktaş ile anılıyordu. Yıldız futbolcu, ülkesinin basınına verdiği röportajda geleceğine ilişkin konuştu.
İŞTE ELIA'NIN AÇIKLAMALARI... Başakşehir ile şampiyonluk yaşarsak kulüp tarihine geçeceğiz. Bu oldukça özel bir durum. Ayrıca bizim taraftarımız yok. İstanbul'da herkes Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı. Bu unvan Başakşehir için bir ilk olacak ve sonucunda, başarırsak tüm oyuncular kulübün efsanesi olacak.
Feyenoord'da oynadığım süre içerisinde caddeden aşağıya inemezdim taraftarlardan dolayı. Burada çok tanınmıyorum, kolayca caddelere inebiliyorum. Küçük bir kulüp Başakşehir. Ama şu var, büyük kulüpler bu sene zor günler geçiriyor. Onlar için hoş değil.