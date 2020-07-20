Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan transfer sözleri

İŞTE ELIA'NIN AÇIKLAMALARI... Başakşehir ile şampiyonluk yaşarsak kulüp tarihine geçeceğiz. Bu oldukça özel bir durum. Ayrıca bizim taraftarımız yok. İstanbul'da herkes Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı. Bu unvan Başakşehir için bir ilk olacak ve sonucunda, başarırsak tüm oyuncular kulübün efsanesi olacak.