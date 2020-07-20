  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Temmuz 2020 00:25

Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan transfer sözleri

Süper Lig ekibi Başakşehir'de forma giyen Elia'nın adı kısa süre önce Beşiktaş ile anılıyordu. Yıldız futbolcu, ülkesinin basınına verdiği röportajda geleceğine ilişkin konuştu.

Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan transfer sözleri

Süper Lig ekibi Başakşehir'de forma giyen Elia'nın adı kısa süre önce Beşiktaş ile anılıyordu. Yıldız futbolcu, ülkesinin basınına verdiği röportajda geleceğine ilişkin konuştu.

1/ 13
Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan transfer sözleri

İŞTE ELIA'NIN AÇIKLAMALARI... Başakşehir ile şampiyonluk yaşarsak kulüp tarihine geçeceğiz. Bu oldukça özel bir durum. Ayrıca bizim taraftarımız yok. İstanbul'da herkes Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı. Bu unvan Başakşehir için bir ilk olacak ve sonucunda, başarırsak tüm oyuncular kulübün efsanesi olacak.

2/ 13
Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan transfer sözleri

Feyenoord'da oynadığım süre içerisinde caddeden aşağıya inemezdim taraftarlardan dolayı. Burada çok tanınmıyorum, kolayca caddelere inebiliyorum. Küçük bir kulüp Başakşehir. Ama şu var, büyük kulüpler bu sene zor günler geçiriyor. Onlar için hoş değil.

3/ 13
Beşiktaş'ın gündemindeki Elia'dan transfer sözleri

Bu sezon inişli çıkışlı oldu. İstemediğim sakatlıklarla karşı karşıya kaldım ancak iyileştim ve tekrar mücadeleye devam ettim. Çok çalıştım, çok fazla antrenman yaptım ve bu yolda kendimi feda ettim.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM