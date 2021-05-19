Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları başladı
Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı.
Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaş, şampiyonluk kupasına bugün saat 19.03'te Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek törenle kavuşacak. Tören öncesi Siyah-beyazlılar ekip, şampiyonluğu kutlamak için tekneyle Vodafone Park'a hareket etti. Teknede meşalelerle şampiyonluğu kutlayan Siyah-beyazlılara, Boğaz'da pek çok tekne de eşlik etti.
Beşiktaş, şampiyonluk kupasını almak üzere Vodafone Park'a geldi.
Küçüksu'dan deniz yoluyla stada hareket eden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, Kabataş'a ulaştı.
Buradan takım otobüsüyle Vodafone Park'a hareket eden siyah-beyazlıları, taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.
Takım otobüsü taraftarların yoğun ilgisi arasında stada vardı. Teknik heyet ve oyuncuları tribünde bulunan az sayıdaki taraftar şampiyonluk tezahüratlarıyla karşıladı.