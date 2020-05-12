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  3. 12 Mayıs 2020 10:01

Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, önceliği kaleci ve sol bek mevkilerine vermiş durumda...

Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların sol bek için ilk düşündüğü isim ise Yuto Nagatomo...

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Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı

Son gelişmeler göre siyah-beyazlı yönetimin, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Japon futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu belirtildi.

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Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı

500 BİN EURO + BONUSLAR Beşiktaşlı idarecilerin, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki sol beke imza parası olmaksızın 500 bin euro + bonuslar karşılığı 1+1 senelik teklifte bulunduğu ifade edildi.

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Beşiktaş'ın Nagatomo teklifi ortaya çıktı

Bu gelişmenin ardından tecrübeli futbolcunun kararını düşünmek için birkaç gün süre istediği bildirilirken, İstanbul'da kalmak istediği için teklife olumlu yaklaşabileceği yorumları yapılıyor.

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