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Beşiktaş'ın Tosun Paşası Cenk Tosun'un alacağı ücret belli oldu

Beşiktaş'ta derbide attığı golle sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayan Cenk Tosun, +2 yıllık imza atacak. Beşiktaş'ın "Tosun Paşası'' Cenk Tosun'un alacağı ücret de belli oldu.

Beşiktaş'ın Tosun Paşası Cenk Tosun'un alacağı ücret belli oldu - Resim: 1

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla devirdiği derbide attığı golle sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayan Cenk Tosun, +2 yıllık imza atacak. 

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Beşiktaş'ın Tosun Paşası Cenk Tosun'un alacağı ücret belli oldu - Resim: 2

Cenk Tosun, bonuslarla birlikte yıllık 30 milyon TL kazanacak ve mevcut maaşı üç katına çıkacak. 

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Beşiktaş'ın Tosun Paşası Cenk Tosun'un alacağı ücret belli oldu - Resim: 3

Başarılı futbolcu Beşiktaş'la olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için masaya oturacak.

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Beşiktaş'ın Tosun Paşası Cenk Tosun'un alacağı ücret belli oldu - Resim: 4

Ara transfer döneminde ABD ekibi Chicago Fire'dan gelen teklifi geri çeviren Cenk'in hem performansı hem de sadakati takdir kazandı. 

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