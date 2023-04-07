Beşiktaş'ın Tosun Paşası Cenk Tosun'un alacağı ücret belli oldu
Beşiktaş'ta derbide attığı golle sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayan Cenk Tosun, +2 yıllık imza atacak. Beşiktaş'ın "Tosun Paşası'' Cenk Tosun'un alacağı ücret de belli oldu.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla devirdiği derbide attığı golle sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayan Cenk Tosun, +2 yıllık imza atacak.
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Cenk Tosun, bonuslarla birlikte yıllık 30 milyon TL kazanacak ve mevcut maaşı üç katına çıkacak.
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Başarılı futbolcu Beşiktaş'la olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için masaya oturacak.
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Ara transfer döneminde ABD ekibi Chicago Fire'dan gelen teklifi geri çeviren Cenk'in hem performansı hem de sadakati takdir kazandı.
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