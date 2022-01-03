Beşiktaş'ın transfer listesi sızdı
Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Bu doğrultuda stoper ve forvet hattını 2 hedef olarak belirleyen yönetim, adımlarını atmaya başladı.
Stoper hattı için İtalya Serie A ekibi Sassuolo’nun A Milli savunmacısı Kaan Ayhan’ı listesinin başına yazan idareciler, sezon başında transfere izin vermeyen Çizme ekibinin kapısını tekrar çalacak.
Kara Kartal’ın Kaan Ayhan için bu kez sadece kiralama değil satın alma opsiyonu önerisinde de bulunacağı kaydedildi.
Beşiktaş Yönetimi’nin, Kaan için 1 milyon Euro kiralama, 3 milyon Euro da satın alma içeren 4 milyon Euro’luk bir paket teklif hazırladığı ve en yakın süreçte Sassuolo’ya bu öneriyi sunacağı belirtildi.
Sassolo formasıyla bu sezon sadece 10 karşılaşmada görev yapan Kaan Ayhan da ayrılığa sıcak bakıyor. Kulübünün ayrılığına sıcak bakmamasına rağmen babası aracılığıyla net mesajlar veren Kaan, sezonun ikinci yarısında daha fazla süre bulacağı Kara Kartal’a gitmeye olumlu bakıyor.