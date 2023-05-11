Beşiktaş'ın transfer listesinde sürpriz isim! Fenerbahçe'nin yıldızı Kartal oluyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasındaki iyi ilişkileri bozmamak adına yıldız futbolcuya şimdilik bir teklifte bulunmadığı, Zajc'ın Fenerbahçe ile bağlarını koparma- sını beklediği öğrenildi.