Beşiktaş’ın yeni sezon formaları satışa çıktı

Siyah Beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Beşiktaş JK ve adidas olarak #FormandaTarihinİziVar demekten gurur duyuyoruz. 2023-2024 sezonu Beşiktaş Futbol Takımı iç saha ve deplasman formalarımız şimdi satışta” ifadelerine yer verildi.