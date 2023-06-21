Beşiktaş’ın yeni sezon formaları satışa çıktı
Beşiktaş’ın 2023 – 2024 Futbol Ligi Sezonu’nda giyeceği iç saha ve deplasman formaları Kartal Yuvası bayilerinde satışa çıktı.
Geçtiğimiz sezonu yükselen bir performansla bitiren ve ikinciliği bir maçla kaçıran Beşiktaş, yeni sezon formalarını satışa çıkardı.
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Siyah Beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Beşiktaş JK ve adidas olarak #FormandaTarihinİziVar demekten gurur duyuyoruz. 2023-2024 sezonu Beşiktaş Futbol Takımı iç saha ve deplasman formalarımız şimdi satışta” ifadelerine yer verildi.
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