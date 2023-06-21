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Beşiktaş’ın yeni sezon formaları satışa çıktı

Beşiktaş’ın 2023 – 2024 Futbol Ligi Sezonu’nda giyeceği iç saha ve deplasman formaları Kartal Yuvası bayilerinde satışa çıktı.

Beşiktaş’ın yeni sezon formaları satışa çıktı - Resim: 1

Geçtiğimiz sezonu yükselen bir performansla bitiren ve ikinciliği bir maçla kaçıran Beşiktaş, yeni sezon formalarını satışa çıkardı.

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Beşiktaş’ın yeni sezon formaları satışa çıktı - Resim: 2

Siyah Beyazlı takımın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Beşiktaş JK ve adidas olarak #FormandaTarihinİziVar demekten gurur duyuyoruz. 2023-2024 sezonu Beşiktaş Futbol Takımı iç saha ve deplasman formalarımız şimdi satışta” ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş’ın yeni sezon formaları satışa çıktı - Resim: 3
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Beşiktaş’ın yeni sezon formaları satışa çıktı - Resim: 4
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