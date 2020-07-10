Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe'ye gidiyor!
Dünyada hayatı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan corona virüsü salgınının ardından Süper Lig'de 5 maça çıkan Fenerbahçe, 10 puan toplayıp Avrupa yolunda önemli adımlar atmıştı.
İkinci yarıdaki kötü gidişat nedeniyle istifa eden Ersun Yanal'ın ardından yeni teknik direktörü bulunmayan ve adı Nenad Bjelica, Erol Bulut, Abdullah Avcı, Okan Buruk gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, maçlar başlamadan hemen önce hoca krizini geçici olarak çözmüştü.
Yönetim, Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu gibi görevlerde bulunan Tahir Karapınar'ı takımın başına getirdi.
Sezonun kalan bölümünde takımın başında sahaya çıkacak olan Karapınar, yeni sezonda da altyapı koordinatörü olarak sarı-lacivertli kulübün bünyesinde görev alacak.