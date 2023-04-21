Beşiktaş'ta 3 isime Avrupa kancası
Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, kadrodaki 3 futbolcuya da talip çıktı.
Siyah beyazlı takıma Onur Bulut'un transfer edilmesinin ardından yedek kulübesine çekilen Valencin Rosier'e İtalya'nın Monza takımının takibe aldığı ileri sürüldü.
1 / 6
Fanatik'teki habere göre yönetim Rosier'in bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi.
2 / 6
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Jackson Muleka için de Mısır'ın Al-Ahly takımının 2.5 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi.
3 / 6
Yönetimin ise 4 milyon euro istediği, görüşmelerin de sürdüğü öğrenildi.
4 / 6