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Beşiktaş'ta 3 isime Avrupa kancası

Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, kadrodaki 3 futbolcuya da talip çıktı.

Beşiktaş'ta 3 isime Avrupa kancası - Resim: 1

Siyah beyazlı takıma Onur Bulut'un transfer edilmesinin ardından yedek kulübesine çekilen Valencin Rosier'e İtalya'nın Monza takımının takibe aldığı ileri sürüldü. 

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Beşiktaş'ta 3 isime Avrupa kancası - Resim: 2

Fanatik'teki habere göre yönetim Rosier'in bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi.

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Beşiktaş'ta 3 isime Avrupa kancası - Resim: 3

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Jackson Muleka için de Mısır'ın Al-Ahly takımının 2.5 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi. 

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Beşiktaş'ta 3 isime Avrupa kancası - Resim: 4

Yönetimin ise 4 milyon euro istediği, görüşmelerin de sürdüğü öğrenildi.

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