  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Ekim 2020 12:45

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına 4 aday

Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Beşiktaş, santrfor mevkisi için girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına 4 aday

Milliyet'in haberine göre, Valentin Rosier'i kadrosuna katarak sağ bek transferini noktalayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından bir golcü daha almayı planlıyor.

1/ 7
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına 4 aday

Transferde yeniden golcüye odaklanan siyah-beyazlılar, Torino'nun da listesine giren Nikola Kalinic'in durumunu yakından takip ediyor.

2/ 7
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına 4 aday

MANDZUKIC VE BALOTELLI... Yönetim, Kalinic'in alternatiflerini belirlerken, Mario Balotelli ve Mario Mandzukic isimlerinin yeniden gündeme gelebileceği öğrenildi.

3/ 7
Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına 4 aday

Balotelli ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ilk etapta soğuk bakması nedeniyle anlaşmayan Beşiktaş Yönetimi'nin, mecbur kalması halinde İtalyan forveti tekrar gündeme alabileceği ileri sürüldü.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM