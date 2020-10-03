Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yanına 4 aday
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Beşiktaş, santrfor mevkisi için girişimlerini hızlandırdı.
Milliyet'in haberine göre, Valentin Rosier'i kadrosuna katarak sağ bek transferini noktalayan Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın ardından bir golcü daha almayı planlıyor.
Transferde yeniden golcüye odaklanan siyah-beyazlılar, Torino'nun da listesine giren Nikola Kalinic'in durumunu yakından takip ediyor.
MANDZUKIC VE BALOTELLI... Yönetim, Kalinic'in alternatiflerini belirlerken, Mario Balotelli ve Mario Mandzukic isimlerinin yeniden gündeme gelebileceği öğrenildi.