Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 9 futbolcunun bileti kesildi

Mevcut 6 numaralardan Al Musrati’nin antrenmanlarda ve maçlarda sıfır konsantrasyonda olması, her an ayrılacağının en büyük işareti. Amir ve Kartal iyi niyetli olsalar da şampiyonluk yarışında yüksek katkı sağlayacak seviyede değiller. Tüm bunların ışığında en az iki kanat ve bir 6 numara transferi kaçınılmaz durumda. Gedson Fernandes’in bonservisinin Benfica’dan alınması ve akabinde hemen satılması durumunda da yine bir 8 numara transferi gerekli hale gelecek gibi.