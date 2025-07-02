Beşiktaş'ta Ciro Immobile bilmecesi çözüldü!
Beşiktaş, İtalyan golcüsü Ciro Immobile ile yollarını ayırıyor. 35 yaşındaki oyuncunun Bologna'ya transfer olması bekleniyor.
Kaynak: DHA
Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz sezonun başında kadroya dahil edilen ancak beklentilerin uzağında kalan ve aldığı ücretten dolayı gönderilmek istenen Ciro Immobile, başkan Serdal Adalı ile yaptığı fesih görüşmelerinde anlaşma noktasına geldi.
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Tecrübeli golcüyle son pürüzlerin konuşulduğu ve ayrılıkla ilgili resmi açıklamanın her an yapılabileceği öğrenildi.
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Önümüzdeki sezon alacağı maaşın bir kısmından vazgeçen Immobile’nin, İtalyan takımı Bologna'ya transfer olması bekleniyor.
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Süper Lig'de 30 karşılaşmada forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, 8'i penaltıdan 15 gol kaydetti. Immobile, siyah-beyazlı takımın en golcü futbolcusu olmuştu.
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