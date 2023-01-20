Beşiktaş'ta deprem! Şenol Güneş'ten yıldız isme resti çekti.

İkili arasındaki zirvede Güneş'in beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen 26 yaşındaki futbolcuya "Senden çok umutluyuz. Sen dünyanın en yetenekli oyuncularından birisin. Ancak beklentilerimizi bir türlü karşılayamadın. Eğer bir sorunun ya da sıkıntın varsa bunu öğrenmek istiyorum. Yapabileceğimiz bir şey varsa bunu çözüme kavuşturalım. Ancak eğer giderilemeyecek bir problem varsa da yollarımızı ayıralım" dediği öğrenildi.