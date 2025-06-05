Beşiktaş'ta eleştirilerin odağındaki isim Immobile'den taraftarı kızdıracak adım
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak bir türlü beklediği performansı alamadığı Ciro İmmobile'nin ailesiyle birlikte çıktığı yaz tatili fotoğrafları Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı.
Beşiktaş’ta forma giyen Ciro Immobile, sezonun sona ermesiyle birlikte eşi Jessica Melena ile birlikte tatile çıktı.
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2014 yılında dünyaevine girdiği ve dört çocuğunun annesi olan Jessica Melena ile birlikte tatile çıkan Immobile, sezonun yorgunluğunu tekne tatiliyle attı.
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Çiftin tatil karelerini ise Jessica Melena, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Ancak Beşiktaşlı taraftarlar ikilinin fotoğraflarına sitem dolu mesajlar bıraktığı da görüldü...
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