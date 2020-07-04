Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi
Süper Lig'de son viraja girilirken şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmış durumda... Sezonda son haftaların yaklaşmasıyla gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren ekiplerden Beşiktaş'ta da transfer hareketliliği hız kazanmış durumda.
Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle iyi bir grafik yakalayan siyah-beyazlılar, ilk 29 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla 5. sırada yer alıyor.
Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş'ta, sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerin akıbeti belli olmaya başladı.
Karius ve Rebocho ile vedalaşıp, Caner Erkin'le yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş Yönetimi, dış transferde Fabrice N'Sakala'yı bitirme noktasına getirirken, Gökhan Gönül'ün sözleşmesini de sezon bitmeden yenilemek istiyor.