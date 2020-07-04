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  3. 04 Temmuz 2020 13:10

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi

Süper Lig'de son viraja girilirken şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmış durumda... Sezonda son haftaların yaklaşmasıyla gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren ekiplerden Beşiktaş'ta da transfer hareketliliği hız kazanmış durumda.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi

Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle iyi bir grafik yakalayan siyah-beyazlılar, ilk 29 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla 5. sırada yer alıyor.

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş'ta, sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerin akıbeti belli olmaya başladı.

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi

Karius ve Rebocho ile vedalaşıp, Caner Erkin'le yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş Yönetimi, dış transferde Fabrice N'Sakala'yı bitirme noktasına getirirken, Gökhan Gönül'ün sözleşmesini de sezon bitmeden yenilemek istiyor.

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi

Gökhan Gönül'ün sözleşme konusuyla Asbaşkan Emre Kocadağ'ın ilgilendiği ve şu an için görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.

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