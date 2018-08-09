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  3. 09 Ağustos 2018 15:05

Beşiktaş'ta Mario Götze çılgınlığı!

Beşiktaş'ta Mario Götze çılgınlığı!

Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye gitmesinin ardından siyah beyazlı ekip için 10 numara transferi için çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş'ta Mario Götze çılgınlığı!

Daha önceki transfer sezonlarında 'Come to Beşiktaş' sloganıyla taraftarların yıldız futbolcuların Beşiktaş'a imza atmasına yardımcı oldukları biliniyor.

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Beşiktaş'ta Mario Götze çılgınlığı!

Siyah beyazlı taraftarların son hedefi ise ofansif orta saha olarak görev yapan Alman futbolcu Mario Götze oldu. Yüzlerce Beşiktaşlı taraftar, Mario Götze'nin son paylaştığı fotoğrafa Come to Beşiktaş yazarak adeta mesaj yağmuruna tuttu.

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Beşiktaş'ta Mario Götze çılgınlığı!

Diğer yandan taraftarlar yıldız ismin bu yorumlara ne tepki vereceği merak konusu olarak görülüyor.

İşte o yorumlar;

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