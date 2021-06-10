Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için son karar verildi
Beşiktaş'ın iki haftadır Sergen Yalçın'la süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Yeni sözleşmenin Sergen Yalçın'ın istediği gibi 1 yıllık olduğu da gelen bilgiler arasında.
Geçen sezonu çift kupa ile tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın ile Beşiktaş yönetimi arasında iki haftadır süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.
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Ajansspor'un haberine göre Çeşme'de tatilini sürdüren Sergen Yalçın'ın tatil sonrası İstanbul'a geleceği ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımın başında fiilen yer alacağı öğrenildi.
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Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasındaki anlaşmanın tüm detayları henüz belli olmazken, son görüşmede siyah - beyazlı yönetim, geçen sezon 7 milyon TL'ye çalışan teknik direktöre 15-20 milyon TL arasında yıllık ücret önermişti.
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Yeni sözleşmenin Sergen Yalçın'ın istediği gibi 1 yıllık olduğu da gelen bilgiler arasında.
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