Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için son karar verildi

Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasındaki anlaşmanın tüm detayları henüz belli olmazken, son görüşmede siyah - beyazlı yönetim, geçen sezon 7 milyon TL'ye çalışan teknik direktöre 15-20 milyon TL arasında yıllık ücret önermişti.