Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Umutlar tek tek tükeniyor
4.haftası oynanan Süper Lig’de sadece bir galibiyet alan ve son 3 maçta yalnızca 1 puan toplayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki ipler iyice gerildi.
4.haftası oynanan Süper Lig’de sadece bir galibiyet alan ve son 3 maçta yalnızca 1 puan toplayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki ipler iyice gerildi.
1-0 kaybedilen Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra basın mensuplarının karşısına geçen ve ‘Bir iki oyuncu hariç transferleri ben yapmıyorum, bunların üstüne söylemek istediklerimi de söyleyemiyorum’ açıklamalarıyla bomba etkisi yaratan Sergen Yalçın’ın köprüleri attığı belirtildi.
Genç teknik adamın gözden çıkarıldığı, hatta yönetimden bazı isimlerin Samet Aybaba ismini gündeme getirdiği öne sürülüyor.