Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Umutlar tek tek tükeniyor

1-0 kaybedilen Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra basın mensuplarının karşısına geçen ve ‘Bir iki oyuncu hariç transferleri ben yapmıyorum, bunların üstüne söylemek istediklerimi de söyleyemiyorum’ açıklamalarıyla bomba etkisi yaratan Sergen Yalçın’ın köprüleri attığı belirtildi.