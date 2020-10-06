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  3. 06 Ekim 2020 13:32

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Umutlar tek tek tükeniyor

4.haftası oynanan Süper Lig’de sadece bir galibiyet alan ve son 3 maçta yalnızca 1 puan toplayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki ipler iyice gerildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Umutlar tek tek tükeniyor

4.haftası oynanan Süper Lig’de sadece bir galibiyet alan ve son 3 maçta yalnızca 1 puan toplayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki ipler iyice gerildi.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Umutlar tek tek tükeniyor

1-0 kaybedilen Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra basın mensuplarının karşısına geçen ve ‘Bir iki oyuncu hariç transferleri ben yapmıyorum, bunların üstüne söylemek istediklerimi de söyleyemiyorum’ açıklamalarıyla bomba etkisi yaratan Sergen Yalçın’ın köprüleri attığı belirtildi.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Umutlar tek tek tükeniyor

Genç teknik adamın gözden çıkarıldığı, hatta yönetimden bazı isimlerin Samet Aybaba ismini gündeme getirdiği öne sürülüyor.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Umutlar tek tek tükeniyor

Transfer döneminde Mensah, Welinton, N’Sakala, Aboubakar, Ghezzal, Rosier, Gökhan Töre, Josef de Souza, Montero’yu kadrosuna katan siyah beyazlı yönetim kadro zenginliği bakımından şampiyonluğa oynayabilecek bir ekip oluşturduğunu düşünüyor.

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